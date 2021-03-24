В Египте произошло необычное ЧП. Здесь, огромный контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн - Ред.), который шел под флагом Панамы сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью перекрыл движение.

Об этом передает британское издание City A.M.

Судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть контейнеровоз.

Контейнеровоз сел на мель во вторник 23 марта вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

Инфографика Vessel Finder

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в настоящее время к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут своей очереди на проход.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия построит огромную промзону в Египте с выходом в Суэцкий канал.

Так же мы рассказывали, что при крушении вертолета в Египте погибли 8 военных, шестеро из них - американцы.