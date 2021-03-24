В Хмельницком скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний, в миру Владислав Махота (Православная церковь Украины, ПЦУ - Ред.).

Митрополит Антоний умер в результате пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом передает "Суспильне".

"Высокопреосвященнейший митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины Антоний скончался на 55-м году жизни", - уточнил архимандрит Хмельницкой епархии ПЦУ Даниил Тарнавский.

Умершего владыку похоронят в Хмельницком, однако дата и место погребения пока неизвестны.

Митрополит Антоний в 1996 году был рукоположен в сан епископа Симферопольского и Крымского, а в 1997 году был повышен до епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского, управляющего Хмельницкой епархией. В 2004 году был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году - в сан митрополита. 15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УПЦ КП принял участие в Объединительном соборе в храме Святой Софии.

В объединенной поместной Православной Церкви Украины был заместителем главы Синодальной Уставной комиссии.

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