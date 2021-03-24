В бельгийском Льеже нашли новую мутацию коронавируса, ей дали название B.1.214. На ее долю приходится около 4% общего числа случаев заражений коронавирусом.

Об этом сообщает газета Le Soir.

Новая разновидность была найдена в лаборатории Университета города Льежа. 4% носителей штамма - это намного меньше, чем у британского мутанта (от 70% до 75% случаев), и он заинтриговал ученых главным образом интересной мутацией.

"Этот вариант привлек наше внимание, потому что у него была мутация, которую раньше никогда не видели", - сказал руководитель лаборатории анализа и секвенирования COVID-19 университета Винсент Бур.

Исследователи намерены подробно изучить свойства штамма.

"На данный момент секвенированы вирусы сотни пациентов с этим вариантом. Мы видим, что он постепенно увеличивается в Бельгии, особенно в Брюсселе, Фламандском Брабанте и Эно. Но мы практически уверены, что это не бельгийский штамм", - добавил Бур.

Новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Пока рано говорить, является ли он более заразным или опасным, чем другие варианты. Новый штамм обнаружен у пациентов, получающих амбулаторное лечение, а не тех, что находятся в отделениях интенсивной терапии. У ученых также нет ни малейшего представления о его устойчивости к вакцинам.

Пока штамм B 1.214 не классифицируется как "проблемная разновидность", в отличие от его южноафриканского, британского и бразильского родственников.

Кроме того, даже нет уверенности в том, что бельгийский вариант не узурпировал свою "национальность". Его обнаружили еще в январе в Бельгии, но он вполне он мог прибыть из Африки к югу от Сахары с прилетевшими оттуда пассажирами.

Недавно "Страна" сообщала, что во Франции, в Бретани, выявили восемь человек с новым вариантом коронавируса.

Эта разновидность не распознается с помощью теста по мазку из носа.