Вечером 22 марта у границы с Румынией пограничники задержали очередных "водолазов", которые пытались переправить через реку Тиса партию сигарет.

Об этом рассказывают "Новости Закарпатья".

Отмечается, что всего было обнаружено 19 пакетов с сигаретами и задержаны 8 человек в мокрых гидрокостюмах. Впоследствии пограничники обнародовали и видео с места задержания.

"Парней задержали непосредственно когда они вышли из воды. Они хотели переправить 19 пакетов с табачными изделиями в результате скоординированных действий с румынскими коллегами", - рассказали пограничники.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как контрабандисты везли в Европу оружие и монеты Руси на миллион долларов.

Также мы писали о том, что в "Борисполе" изъяли рекордную для этого аэропорта партию контрабандных сигарет весом 10 тонн.