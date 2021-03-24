Антирекорд по ковидной смертности: адекватна ли реакция власти

Новости об эпидемии снова напоминают новости с фронта. Вчера была оглашена ежедневная статистика, из которой стало известно, что смертность от коронавируса установила новый суточный антирекорд, причем с большим отрывом от предыдущих максимальных показателей. Предыдущий антирекорд составлял 289 человек, вчера же было заявлено о 333.

На фоне этого логичными выглядят сообщения о том, что в красную зону карантина попала Львовская область, а "оранжевая" Днепропетровская добровольно ужесточила свои ограничения. В целом же в красной зоне находятся уже 9 регионов, однако запреты действуют не во всех.

И это, пожалуй, главная странность сегодняшней ситуации: в "красных" Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и Житомире поезда не останавливаются, а в таких же "красных" Киеве, Днепре и Сумах они ходят по графику и нормам, существовавшим до эпидемии (при этом никто даже не вспоминает, что после первого локдауна продавалось 50% билетов). Чем Черновцы "краснее" Сум, никто даже не берется объяснять. Хотя очевидно, что главная причина такого разнобоя в запретах – невмешательство правительства и вынужденная децентрализация борьбы с коронавирусом.

Между тем вот-вот наступит ключевой момент, когда такое бездействие центра станет невозможным: можно не сомневаться, что в ближайшую неделю количество "красных" регионов превысит 50% (то есть 13). В частности, в "листе ожидания" находятся Харьков и Днепр. И тогда Кабмин будет обязан объявить общенациональный локдаун – с полной остановкой железнодорожного сообщения. Но объявит ли – это большой вопрос.

Пока все, на что оказалось способно правительство, – это ввести обязательное ношение масок во всех общественных местах (то есть, по идее, и на улицах) красной зоны.

Что касается главной панацеи от эпидемии – вакцинации, о ней Кабмин вообще перестал сообщать. Хвастаться тут нечем: видимо, в вопросах поставок вакцин Украину везде поставили в конец списка ожидания.

За погром Банковой – домашний арест: как власть "расправляется" с радикалами

Власть вчера начала хоть как-то реагировать на погром Офиса президента, устроенный радикалами в субботу. Вчера нескольким из них было вручено подозрение, а одному из участников акции – даже успели выписать меру пресечения. Очень "грозную" – домашний арест.

Вторая "угроза" виновникам погрома готовится в парламенте: там вчера зарегистрировали проект постановления Верховной Рады об осуждении событий 20 марта, который монобольшинство планирует принять на внеочередном заседании парламента в пятницу. Видимо, в "Слуге народа" рассчитывают, что принятием такого постановления они серьезно испугают радикалов, и те откажутся от анонсированного на субботу повторения акции.

Еще один удар готовится по… политтехнологам. Полиция выяснила, что у субботней акции и у ранее проходившей акции "Кто убил Катю Гандзюк" – одни и те же авторы. Их, видимо, и собираются привлечь к ответственности.

Хотя очевидно, что наказывать политтехнологов – нелепо. Профессия последних состоит в том, что сегодня они могут планировать радикальную акцию в защиту Стерненко, а завтра – кампанию кандидата в депутаты от "Слуги народа". Все зависит от заказчика.

И именно с заказчиками Банковой нужно разобраться, причем не дожидаясь доказательств от полиции и решений судов.

Ведь не ждали же никаких доказательств, когда обложили санкциями Козака и Медведчука с семьями, да и три телеканала закрыли по обвинениям, которые не доказаны до сих пор.

"Голос" раскололся на два "шепота"

Скандал в самой маленькой и самой неоднозначной фракции парламента – "Голосе": нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство хочет исключить из партии его и еще пятерых его коллег. Это может стать следствием раскола, произошедшего в результате переформатирования партии из рекламного проекта в организационно-политический.

Проще говоря, после ухода Святослава Вакарчука и отстранения от руководства Сергея Притулы верх в партии взяли профессиональные политики, которые решили использовать ее в профессиональных же интересах. И сторонники недавних лидеров оказались лишними.

Однако проблема новой власти "Голоса" состоит в том, что полностью ее планы реализовать нельзя. По одной простой причине: если из фракции исключить шесть человек, она перестанет существовать. Этому будет рад почти весь парламент (особенно "Евросолидарность"), однако для самих "голосят" такой вариант будет означать полный крах.

Что касается исключения из партии Юрчишина со товарищи, оно, скорее всего, произойдет. Но будет означать лишь то, что внутри "Голоса" сузится круг тех, кто распределяет государственные средства, поступающие на партийный счет.

В парламенте же вместо одного "Голоса" будет два "шепота" – то есть две небольших группки, с которыми гиганты иногда будут договариваться о голосованиях. Ни для чего другого эта фракция больше не нужна.

Что касается остальной страны, то ей, конечно, все равно, сколько "шепотов" будет в парламенте и кто будет распределять средства внутри партии. Даже те 5%, которые голосовали за Вакарчука, теперь просто будут ждать новую "звезду", которая решит идти в политику, чтобы проголосовать за нее.

Кто пустил "Справедливую Россию" на Донбасс?

Еще один партийный скандал – на международном уровне: вчера украинский МИД выразил протест против того, что российская партия "Справедливая Россия – За правду" собирается открыть представительства в Донецке и Луганске.

Протест, конечно, немного странный, так как непонятно, кому он адресован. "Справедливая Россия" – это оппозиционная партия, за которую власть ответственности не несет. Конечно, она условно оппозиционная, ничем не отличающаяся в идеологическом плане от партии власти, но тем не менее.

Конечно, было бы лучше, если бы в Донецке и Луганске открыли офисы украинских партий. Но это уже претензия не к "справедливо-россам", а к отечественному парламенту. Именно он никак не может принять решение о выборах на Донбассе по украинскому законодательству, после которого такой процесс мог бы начаться.

Безусловно, первые такие выборы принесли бы результат, который не понравится официальному Киеву (а тем более – националистам). Но они позволили бы запустить в действие закон об особом статусе, то есть вернуть Донбасс в украинское правовое и юридическое поле. И тогда украинские партии уже смогли бы открывать офисы в Донецке и Луганске.

А пока все идет по замкнутому кругу: мы не ведем переговоры с Донецком и Луганском, потому что они сепаратисты, а избрать законную власть мы не дадим, потому что мы не признаем выборы при сепаратистах. И пока этот замкнутый круг сохраняется, свои офисы в Донецке и Луганске будут открывать российские партии.

Промышленный крах: дно все ближе

Госслужба статистики продолжает "радовать" страну очередными "достижениями" власти. Вчера были опубликованы последние данные по промышленному производству, из которых стало известно, что в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020 года оно упало на 4,6%.

Правда, есть и успокоительные данные: по отношению к январю в феврале промпроизводство выросло аж на 0,3%, но успокоить оно может только тех, кто не знает, что январь с его праздниками – всегда самый "мертвый" месяц для промышленности, так что превзойти его уровень всего на 0,3% – это даже стыдно.

А вообще следует констатировать, что катастрофа с промышленностью, начавшаяся еще при правительстве Арсения Яценюка, при двух последних премьерах только ускорилась. Но если Алексей Гончарук в принципе не понимал, что промышленностью нужно как-то руководить, то Денис Шмыгаль вроде бы имеет опыт работы в ней. А результат тот же.

И на коронавирус проблемы промышленности не спишешь, поскольку она, в отличие от сферы обслуживания, практически не зависит от локдаунов. И вообще вряд ли можно найти хоть какое-то объяснение тому, что, к примеру, добывающая промышленность упала почти на 8% даже по отношению к январю. Неужели в жутко холодном феврале стране стал не нужен уголь?!

Впрочем, объяснение, конечно, есть, но состоит оно в том, что у украинской промышленности уже восьмой год нет профессионального руководства, заинтересованного в том, чтобы она росла. Об этом много говорили год назад, но на разговорах все и закончилось. А правительство Шмыгаля занялось рынком газа и другими более интересными проектами, продиктованными Западом.