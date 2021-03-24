Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными политсилами побеждает на парламентских выборах Израиле. Об этом говорят экзит-полы.

О предварительных итогах выборов в Кнессет сообщает The Jerusalem Post.

Согласно соцопросам на участках, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз за свою политическую карьеру получит возможность сформировать правительство.

Согласно экзит-полам, "Ликуд" - наиболее популярная партия в Израиле. Без партнеров по коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете. На втором месте расположились центристы из "Еш Атид" (16 мест).

Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции "Ямина". В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в Кнессете.

The Jerusalem Post отмечает, что в "Ликуде" нацелены на то, чтобы как можно быстрее сформировать кабинет министров.

Выборы в Кнессет прошли в Израиле 23 марта. Они были назначены после того, как в декабре парламент объявил о самороспуске. Это четвертые выборы за последние два года в стране.

Между тем Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд".