В Одесской областной госадминистрации отреагировали на новость о смерти служащей ВСУ Инны Нарожной. Женщина внезапно скончалась через день после вакцинации от короравнируса "Ковишилдом".

Пост на эту тему появился в Фейсбуке Одесской ОГА 23 марта.

"Сообщаем, что 23 марта в пгт Черноморское Лиманского района около 17:20 женщина-военнослужащий потеряла сознание на улице и, к сожалению, умерла до прибытия экстренной медицинской помощи, которую вызвали прохожие. Медики прибыли сразу после вызова и констатировали факт смерти. По состоянию на этот час Национальная полиция и ВСУ проводит расследование", - говорится в записи.

В ОГА пообещали, что 24 марта будут проведены все необходимые исследования и назвать причину смерти в кратчайшие сроки.

Также в администрации подтвердили, что Нарожная действительно была вакцинирована 21 марта 2021 года вместе с личным составом одной из воинских частей. В тот же день та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19 привила еще 120 человек - и все эти люди чувствуют себя хорошо.

"К сожалению, у умершей были хронические заболевания", - добавили в ОГА.

Ранее "Страна" сообщала о внезапной смерти военнослужащей.

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