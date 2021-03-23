Во вторник, 23 марта, Телеграм-каналы сообщили о кончине служащей ВСУ после вакцинации от коронавируса. Хотя в Вооруженных силах эту информацию опровергли, источники "Страны" подтверждают смерть военнослужащей украинской армии после прививки индийской вакциной Covishield.

Умершую звали Инна Юрьевна Нарожная. Она служила в военной части А3880. Это ракетно-зенитный полк в Черноморском (Чабанке) Лиманского района.

Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба. Вакцинировалась Инна в понедельник, 22 марта.

Ранее "Страна" сообщала об открытии норвежских ученых, что вакцина AstraZeneca, аналогом которой является Covishield, способна вызывать тромбы.

Мы также рассказывали, что AstraZeneca вызывает тромбоз вен в основном у молодых и зрелых женщин - то есть в возрасте 20-50 лет. Это установили в Институте Пауля Эрлиха.