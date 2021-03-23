Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью". Безвиз будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР воодится для развития дружественных отношений между Украиной и Китайской Народной Республики и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Режим начнет действовать с 1 апреля, а прекратится 30 сентября 2021 года. При этом срок пребывания в Украине пользующихся безвизом граждан КНР не должен превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из указа.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал законопроект №3630, который обязывает иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении украинских виз.

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