На официальном сайте президента Украины 23 марта опубликовали распоряжение Владимира Зеленского об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. При этом в тексте была допущена ошибка: в нем говорилось об окончании срока полномочий президента Украины.

Вскоре электронная версия документа была удалена.

"Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорилось в тексте распоряжения.

Теперь этого распоряжения под номером 206 в соответствующем разделе нет: там опубликовано распоряжение №204, а сразу за ним - №207.

Это далеко не первый ляп, который допускает пресс-служба Зеленского. Ранее она некорректно отчиталась о подарках, которые Владимир и Елена Зеленские в честь Дня вышиванки передали главам других государств. Среди адресатов значился и президент Канады, хотя такой должности не существует.

А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель путает Латвию с Литвой.