Шевченковский районный суд Киева 23 марта продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко до 21 мая останется под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а Яна Дугарь - под действием личных обязательств.

Трансляция судебного заседания велась на Ютюб-канале "Судебная власть".

Своим решением Шевченкойвский райсуд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для фигурантов дела. Защита же просила об изменении меры пресечения для Антоненко и Кузьменко на взятие на поруки. Но суд не удовлетворил эти ходатайства.

Согласно законодательству, на решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко можно подать апелляцию.

Следующее судебное заседание по существу обвинения состоится 30 марта в 14:00.

Ранее "Страна" сообщала, что 16 марта Петр Порошенко написал заявление о взятии на поруки обвиняемого в убийстве журналиста Шеремета Антоненко.

В тот же день под Лукьяновским СИЗО прошла акция протеста сторонников Антоненко.