Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года об утверждении отчета о результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины". Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Согласно тексту решения СНБО, отчет по результатам осмотра разведывательных органов Украины подготовлен во исполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины" и Порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного указом президента от 9 августа 2019г. №589. Ведомство приняло решение утвердить этот отчет.

Напомним, сегодня СНБО также ввело санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Под ограничения попали и российские СМИ, такие как Lenta.ru и Russia Today - их сайты будут заблокированы на территории Украины.

А в ходе заседания 19 марта ведомство ввело ограничения в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.