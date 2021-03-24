В марте в Украине должны перевести часы на летнее время. Каждый год стрелки переводят в последнее воскресенье марта. В этом году это ночь с 27 на 28 марта. Стрелки переведут на час вперед, то есть придется на час раньше просыпаться.

Когда переводят часы в Украине в 2021 году

Правда, в этом году перевод часов предлагают отменить. В Верховной Раде рассматривают законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", в котором предлагают отменить перевод часов, чтобы Украина осталась в едином "киевском времени".

Депутаты заявляют, что на самом деле из-за перевода часов экономии электроэнергии не происходит, кроме того, такой "джетлаг" негативно влияет на здоровье украинцев. Есть и политическая подоплека в этом вопросе - закрепление единого времени, отличного от московского, позволит "укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

На прошлой неделе депутатам не хватило голосов, чтобы принять законопроект об отмене перевода часов. Туда хотели вписать пункт, чтобы закон вступил в силу сразу после подписания. Документ отправили на повторное чтение.

Если до этих выходных не состоится еще одно голосование по этому законопроекту, то стрелки в конце марта в Украине переведут в ночь с 27 на 28 марта.

При этом анонимные источники в правительстве сообщают, что вопрос относительно возможной отмены перевода стрелок еще окончательно не решен.

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сообщили в Кабмине. Решение относительно возможной отмены перевода стрелок ожидается в среду, 24 марта.