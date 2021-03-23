Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганских действий еще одному участнику протестов под Офисом президента 20 марта, завершившихся погромом.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства внутренних дел.

Как сказано в посте, в ближайшее время изберет хулигану меру пресечения.

В МВД напомнили, что следователи столичной полиции расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также в ведомстве добавили, что подозрение в совершении хулиганских действий объявлено уроженцу Винницкой области за разбитые стекла в дверях ОП, а также одному из организаторов и еще двум участникам акции.

По информации СМИ, о подозрении в совершении хулиганства сообщили Алексею Белковскому и, вероятно, Руслану Гаджимурадову.

Ранее о том, что перед судом предстанет член националистического движения "Гонор" Белковский, писали в Телеграм.

Как рассказывала "Страна", Печерский районный суд Киева уже избрал разбившему стекла уроженцу Винницкой области Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.