В Токио уволили директора Олимпиады, который предложил переодеть плюс-сайз модель в свинью и сбросить с небес
Хироси Сасаки, креативный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 23 июля - 8 августа 2021 года, предложил на открытии спустить с неба наряженную свиньей актрису плюс-сайз. За это его уволили.
Об увольнении сообщает издание Kyodo со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.
По задумке 66-летнего Сасаки наряженную в свинью 33-летняя Наоми Ватанабэ должна была явиться публике с неба в части церемонии под названием Olympig, что можно перевести как "олимпийская свинья". Организаторы Игр не оценили творческой задумки и раскритиковали ее автора, после чего тот отнес заявление об увольнении на подпись Хасимото.
Актриса Наоми Ватанабэ
Ранее "Страна" сообщала, что Япония официально запретила иностранным болельщикам посещать Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса.
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