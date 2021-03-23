Хироси Сасаки, креативный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 23 июля - 8 августа 2021 года, предложил на открытии спустить с неба наряженную свиньей актрису плюс-сайз. За это его уволили.

Об увольнении сообщает издание Kyodo со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.

По задумке 66-летнего Сасаки наряженную в свинью 33-летняя Наоми Ватанабэ должна была явиться публике с неба в части церемонии под названием Olympig, что можно перевести как "олимпийская свинья". Организаторы Игр не оценили творческой задумки и раскритиковали ее автора, после чего тот отнес заявление об увольнении на подпись Хасимото.

Актриса Наоми Ватанабэ

Ранее "Страна" сообщала, что Япония официально запретила иностранным болельщикам посещать Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса.

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