Принц Гарри нашел работу в Соединенных Штатах. Он устроился главным специалистом по взаимодействию в быстро растущую фирму BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Компания находится в Кремниевой долине. Ее гендиректор Алекси Робишо рассказал, что герцог Сассекский будет участвовать в планировании стратегии и благотворительной деятельности BetterUp. Кроме того, он будет публично освещать темы, связанные с психическим здоровьем.

"Я намерен помогать влиять на жизни людей. Проактивный коучинг дает безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех сферах", - прокомментировал принц Гарри свою новую должность.

В январе 2020 года герцог Сассекский и его жена Меган Маркл заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сначала в Канаду, а потом в Калифорнию.

В прошлом месяце представители четы сообщили, что пара ждет второго ребенка. На каком месяце находится герцогиня Сассекская и какой пол у ребенка, не сообщается. Наследник станет восьмым в очереди на престол.