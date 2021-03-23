Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Решением СНБО внесен ряд изменений и дополнений в перечни физических и юридических лиц, в отношении которых ранее были введены санкции. Из списка исключены граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Также из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

Кроме того, согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 указанного решения.

МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Новые санкции предполагают блокировку на территории Украины таких российских новостных изданий, как Lenta.ru и Газета.ру.

Также под блокировку попадут сайты изданий и порталы "Свободная пресса", "Утро.Ру", "Русский эксперт", "Голос Севастополя", "Украина.ру", "СМИ2", "RT" (Russia Today), jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Санкции вводятся сроком на три года.

Отметим, что сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов не проводил брифинг, посвященный решениям ведомства касательно санкций.

Напомним, на прошлом заседании СНБО 19 марта приняло решение ввести санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других лиц.

Также мы писали о том, что ведомство ввело ограничения в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.