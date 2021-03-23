Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о присоединении страны к Межамериканской конвенции о подтверждении информации относительно иностранного законодательства, заключенной 8 мая 1979 года в Монтевидео (Уругвай).

Об этом во вторник, 23 марта, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них", - говорится в сообщении.

Эта конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам стран-участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, силе, содержании и области применения ее законодательства по конкретных вопросам, другим учреждениям за копиями текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов, экспертного заключения, который основывается на мысли адвокатов и специалистов.

Для Украины эта конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Напомним, также сегодня Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских СМИ.

В понедельник, 22 марта, глава государства подписал закон о создании Бюро экономической безопасности Украины.