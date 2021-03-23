Работа британского уличного художника Бэнкси под названием "Game сhanger" ("Переломный момент", "Смена правил игры") продана на аукционе Christieʼs. Ее цена составила рекордные для работ Бэнкси 16,758 миллиона фунтов стерлингов, или 23,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

Первоначальная стоимость работы составляла 2,5-3,5 миллиона фунтов. Все вырученные за нее деньги пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

Как отмечает CNN, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда работу художника "Devolved Parliament" ("Переданный парламент") продали на аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов.

Бэнкси написал картину в мае 2020 года, во время локдауна из-за первой волны коронавируса, и подарил ее больнице в городе Саутгемптон. Дар сопровождался запиской со словами благодарности медицинским работникам. Несколько месяцев - до продажи с аукциона - картина висела в самой больнице.

Ранее "Страна" сообщала, что на интернет-аукционе была продана картина "Лохобородьки" замглавреда нашего издания Светланы Крюковой.

Мы также писали, что недавно Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за $11,5 млн.