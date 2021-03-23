Президент России Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса, которую анонсировал днем ранее. Глава государства вакцинировался российским препаратом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин анонсировал свою прививку 22 марта на совещании по вопросам по вакцинации. Он добавил, что не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны. Их, напомним, три в гражданском обороте: "ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) и "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

После сделанного президентом объявления в Кремле заявили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - отметил представитель Кремля.

В феврале на вопросы о сроках вакцинации Путин отвечал, что следует плану иммунизации. Он говорил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Ранее "Страна" рассказывала, могут ли украинцы привиться российской вакциной в РФ.