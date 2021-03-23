Президент США Джо Байден выступил перед журналистами в Белом доме с речью, посвященной массовому расстрелу людей в Колорадо 22 марта. По его словам, он распорядился приспустить флаги в память по погибшим.

Выступление президента опубликовано на Ютуб-канале Белого дома.

Американский лидер заявил, что приказал приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи со стрельбой. Он также напомнил, что флаги к настоящему моменту уже были приспущены из-за совершенного на прошлой неделе нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и окрестностях города. Тогда погибли в общей сложности восемь человек, из них шесть были выходцами из Азии, еще один человек пострадал.

Между тем на сайте Белого дома говорится, что траур продлится пять дней: флаги США, приспущенные c 22 марта, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта.

Ранее "Страна" рассказывала об атаке на массажные салоны в Атланте.

Мы также сообщали, что прошлой весной в США расстреляли поминальную процессию, 13 человек были ранены.

В связи с частыми подобными случаями Байден заявил, что будет делать все для запрета продажи в США штурмового оружия.