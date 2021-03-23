Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро Украины возобновить и расследовать уголовное дело по факту разжигания межконфессиональной розни бывшим президентом Украины Петром Порошенко во время совершения им действий, направленных на получение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом в своем Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

"Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР восстановить и в полном объеме расследовать уголовное производство по факту разжигания межконфессиональной вражды в то время президентом Украины Петром Порошенко во время образования ПЦУ и попытки ликвидации УПЦ-КП", - говорится в сообщении.

Речь о деле, которое в ноябре 2019 открыла Служба безопасности Украины по заявлению прихожан УПЦ КП. В нем они заявили о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, направленных на разжигание межконфессиональной розни. После этого СБУ передала дело для расследования в ГБР.

В июле прошлого года ГБР закрыло уголовное дело в отношении Петра Порошенко по поводу разжигания религиозной вражды.