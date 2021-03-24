Для успешного лечения туберкулеза важно все, даже мелочи, при этом курение значительно препятствует выздоровлению. Сочетание таких факторов как курение и туберкулез значительно увеличивает риски для здоровья пациента.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Больные туберкулезом, которые курят, чаще сталкиваются с:

кашлем;





одышкой;





кавернозным поражением легких;





положительной культурой мокроты (это означает, что курильщики также чаще распространяют туберкулезную инфекцию);





медикаментозной устойчивостью.

При этот отказ от курения при туберкулезе:

улучшает результаты лечения;





уменьшает риск рецидива туберкулеза;





уменьшает риск смерти от туберкулеза.

Кроме того, в ЦОЗ дали рекомендации для тех, кому не хватает мотивации оставить пагубную привычку в прошлом. В первую очередь нужно разработать план по отказу от курения.

Основные этапы плана:

Назначьте дату отказа от курения;





Сообщите семье и друзьям о вашем решении, попросите их о поддержке;





Будьте готовы к трудностям при попытке бросить курить;





Уберите табачные изделия с глаз.

"И помните, от вашей дисциплины во время лечения и отказа от курения зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких, окружающих и успешность усилий врачей", - заявили в ЦОЗ.

Напомним, в феврале в Украине зарегистрировали 1434 новый случай туберкулеза.

Также сообщалось, что каждый пятый больной туберкулезом украинец не знает о своей болезни.