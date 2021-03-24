В ЦОЗ рассказали украинцам, чем опасно курение при туберкулезе и как бросить пагубную привычку
Для успешного лечения туберкулеза важно все, даже мелочи, при этом курение значительно препятствует выздоровлению. Сочетание таких факторов как курение и туберкулез значительно увеличивает риски для здоровья пациента.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Больные туберкулезом, которые курят, чаще сталкиваются с:
- кашлем;
- одышкой;
- кавернозным поражением легких;
- положительной культурой мокроты (это означает, что курильщики также чаще распространяют туберкулезную инфекцию);
- медикаментозной устойчивостью.
При этот отказ от курения при туберкулезе:
- улучшает результаты лечения;
- уменьшает риск рецидива туберкулеза;
- уменьшает риск смерти от туберкулеза.
Кроме того, в ЦОЗ дали рекомендации для тех, кому не хватает мотивации оставить пагубную привычку в прошлом. В первую очередь нужно разработать план по отказу от курения.
Основные этапы плана:
- Назначьте дату отказа от курения;
- Сообщите семье и друзьям о вашем решении, попросите их о поддержке;
- Будьте готовы к трудностям при попытке бросить курить;
- Уберите табачные изделия с глаз.
"И помните, от вашей дисциплины во время лечения и отказа от курения зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких, окружающих и успешность усилий врачей", - заявили в ЦОЗ.
Напомним, в феврале в Украине зарегистрировали 1434 новый случай туберкулеза.
Также сообщалось, что каждый пятый больной туберкулезом украинец не знает о своей болезни.