Президент США Джо Байден выступил 23 марта в Белом доме с краткой речью, посвященной стрельбе в Боулдере (Колорадо), в результате которой погибли 10 человек. Он заявил, что новое правительство США будет добиваться запрета купли и продажи штурмового огнестрельного оружия.

Выступление президента обнародовано на Ютуб-канале Белого дома.

"Мне не нужно больше ни минуты, чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.

Он добавил, что власти пока не знают, какими были мотивы действий открывшего стрельбу в Боулдере.

"Вы просите меня строить догадки о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов", - отметил он.

Глава государства сообщил, что федеральное правительство тесно работает с правоохранительными органами на местах. И как президент он собирается использовать все имеющиеся ресурсы, "чтобы обеспечивать безопасность американского народа".

По данным властей США, стрельбу в Боулдере в понедельник рядом с одним из местных супермаркетов открыл 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский. Предположительно, у него не было сообщников.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно случавшихся в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы власти США неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.

"Страна" рассказывала о трагедии в Колорадо, которая произошла 22 марта.

А за неделю до этой бойни в массажных салонах Джорджии расстреляли восемь человек.