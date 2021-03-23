В январе 2021 года число умерших людей в Украине составило 57 721. Этот показатель на 7,7% больше, зафиксированного в январе 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На протяжении пяти месяцев подряд динамика смертности в Украине ухудшалась: в августе 2020 года умерших было на 3,9% больше, чем в августе 2019 года, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - на 35%, в декабре - на 42,9%.

В возрасте до одного года в январе 2021 умерли 159 детей.

Коронавирусная болезнь Covid-19 в январе 2021 года стала причиной смерти 3 922 человек по сравнению с 6,18 тыс в декабре. В январе прошлого года эта причина смерти в статистике отсутствовала.

По сравнению с январем 2020 года в январе 2021 года число смертей от гриппа и пневмонии выросло до 1 499, в то же время это ниже, чем в декабре 2020 года - 2,3 тысяч.

Также ведомство зафиксировало снижение на 14,2% умерших от новообразований (до 6 112) и на 8,4% от внешних причин (2 526)

Основной причиной смерти украинцев остается болезни системы кровообращения - 37 618 случаев (65,2% от всех случаев), в том числе ишемическая болезнь сердца - 26 360 тысяч. По сравнению с прошлогодними показателями число умерших от них увеличилось на 3,5% и 5,2% соответственно.

В январе этого года по сравнению с январем прошлого число новорожденных сократилось до 21,93 тысяч (21,5%). Этот показатель ниже также декабрьского показателя (24,56 тысяч).

По данным ведомства, население Украины по состоянию на 1 января 2021 года составило в 41 млн 554,84 тыс. человек - это на 325,07 тысяч или на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в понедельник, 22 марта, число смертей впервые превысило 300 человек за сутки.

Ранее мы писали о том, почему в прошлом году в Украине выросла смертность.