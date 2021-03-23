Сессия ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирусный карантин. Календарь
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине пройдет в запланированные сроки вне зависимости от уровня эпидемической опасности в регионах страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Согласно решению Кабинета министров, во время карантина разрешается проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений:
- пробного ВНО,
- ВНО,
- вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.
"Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", - говорится в сообщении.
Результаты пробного тестирования появятся на информационных страницах участников 16 апреля.
Те, кто будут сдавать основное ВНО, смогут до 30 апреля скачать приглашения-пропуска на своих информационных страницах, в приглашениях будет указано место и время проведения ВНО. Дополнительный период регистрации на тестирование будет с 6 мая по 18 число того же месяца. Участие в основной сессии ВНО - бесплатное, но каждый может сдать тестирование не более чем по 5 предметам.
Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:
- 21 мая - химия,
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая - английский язык,
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня - история Украины,
- 7 июня - физика,
- 10 июня - биология,
- 15 июня - география.
Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:
- до 4 июня - химия,
- до 18 июня - иностранные языки,
- до 22 июня - математика, математика (задания уровня стандарта),
- до 25 июня - украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,
- до 30 июня - география.
Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля
Напомним, в Верховной Раде Украины написали законопроект о 100 000 грн премии для лучших украинских выпускников.
Также сообщалось, что в конце прошлого года Кабинет министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тысяч гривен для участников внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получат самые высокие результаты.