Ученые из итальянского Университета Бари, Национального института геофизики и вулканологии Италии и Британской геологической службы в Эдинбурге установили, как быстро погибли жители Помпеи во время извержения Везувия в 79 году н.э. Гигантские облака пепла и газов убили две тысячи человек примерно за 15 минут.

О выводах исследователей пишет The Guardian.

"Смертельное облако имело температуру больше +100 градусов и состояло из углекислого газа, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла", - рассказал старший научный сотрудник обсерватории Везувия Роберто Исайя.

Правда, по мнению ученых, 15 минут в этом адском облаке, должно быть, казались людям бесконечными. Они и представить себе не могли, что происходит, ведь Помпеи часто сталкивались с землетрясениями, но не извержениями, поэтому были застигнуты врасплох.

Раньше считалось, что люди погибли под потоками лавы, но теперь ученые придерживаются версии, что их убили вулканический пепел и горячие газы, обрушившиеся на город спустя несколько минут после извержения.

"Очень важно иметь возможность реконструировать то, что произошло во время прошлых извержений Везувия, исходя из геологических данных, чтобы проследить характеристики пирокластических потоков (смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении вулкана - Ред.) и их влияние на население. Исследование дает ценную информацию для интерпретации поведения Везувия, в том числе с точки зрения гражданской защиты", - сказал профессор Университета Бари Пьерфранческо Деллино.

Ранее "Страна" сообщала, что осенью в Помпее археологи нашли тела еще двух погибших от извержения Везувия.

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