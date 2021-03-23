Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области до 31 марта продлила запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

Исключения комиссия сделала для перевозки пассажиров:

транзитом;

легковыми автомобилями, в которых количество людей, включая водителя, не превышает пяти человек (без учета детей до 14 лет);

служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений с заполненными только местами для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы органы Национальной полиции не менее чем за два дня;

автомобильным транспортом международного сообщения при наличии лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Комиссия оставила без изменений ранее согласованный областной государственной администрацией порядок работы в области пригородного железнодорожного транспорта.

Решение комиссии действует до 31 марта включительно. Следующее заседание запланировано на 30 марта. Возможно, на нем пересмотрят действующие правила.

В начале марта "Страна" сообщала, что в Закарпатской области была зарегистрирована самая большая смертность от COVID-19 за все время пандемии.

Мы также писали, что в регионе для разгрузки больниц выпускают из стационара больных с позитивным COVID-тестом.