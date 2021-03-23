Зеленский подписал закон об украинских биометрических визах. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3630, который обязывает иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении украинских виз. 

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 марта.

Согласно законопроекту, иностранцы и лица без гражданства для оформления визы обязаны подавать свои биометрические данные в установленном Кабинетом министров порядке. Отказ определяется как дополнительное основание для отказа и в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Напомним, с начала года в Украине подорожало оформление биометрических паспортов.

Также сообщалось, что Украина первой в мире юридически приравняет цифровой паспорт в смартфоне к бумажному.

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