В среду, 24 марта, сухая и солнечная погода начнет распространяться по Украине с западных и северных областей. Пасмурно и дождливо будет в восточных, южных и части центральных регионов. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных и северных областях от -1 до -7 градусов, на остальной территории - от -3 до +1.

В дневные часы на западе и севере страны +2-7 градусов, на остальной территории - от +2 до +6 градусов.

В Киеве ночью и днем - без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем прогреется до +6.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идет потепление до +14 и публиковала прогноз погоды до конца апреля.

Также мы сообщали, что сегодня в Киеве начался очередной мартовский снегопад.