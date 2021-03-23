С четверга во Львовской области вводят красный уровень эпидопасности из-за коронавируса
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 23 марта ввела красный уровень эпидемической опасности во Львовской области. Он начнет действовать с четверга, 25 марта.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 25 марта 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - говорится в записи на канале чиновника.
В красной зоне карантина запрещены:
- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных и посещения школ учениками младших классов.
Решение о работе общественного транспорта регионы красной зоны принимают самостоятельно.
Ранее "Страна" рассказывала, какие еще регионы и города находятся в красной зоне, а какие - в оранжевой.
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