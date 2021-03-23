Вакцину CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech обещают поставить в Украину в четверг, 25 марта. Такое заявление сделала руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник.

Об этом передает "Общественное".

По ее словам, 25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac. Информацию о рейсе и точное время прибытия вакцины в Украину в компании сообщат позже.

Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.

Отметим, что власти раньше сообщали, что китайские вакцины должны прибыть в Украину еще в середине февраля.

Напомним, общий уровень эффективности китайской вакцины CoronaVac, договор на покупку которой уже заключила Украина, оказался ниже 60%, но выше 50%.

Также мы разбирались, как менялись обещания власти о поставках китайской вакцины CoronaVac.