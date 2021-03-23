В Черновцах, из окон здания областной государственной администрации рабочие выбрасывали мебель, чтобы не носить ее с четвертого этажа в котельную здания.

Об этом сообщает агентство АСС во вторник, 23 марта.

Местный депутат Артем Жук опубликовал на своей странице в Facebook видео инцидента. На кадрах видно, как из окна четвертого этажа сбрасывают деревянную мебель, которая при падении разбивается в щепки.

В свою очередь, в агентстве по обслуживанию помещения объяснили, что "сработал обычный человеческий фактор". Старую мебель было решено списать и отправить на дрова в котельную, однако работали всего три слесаря, которым было тяжело носить ее с 4 этажа, поэтому они выбрасывали мебель из окна.

Напомним, в Киеве из окна выбросили диван и он застрял на дереве, где он провисел десять дней.

Также сообщалось, что в Сумах похитители передавали через окно телевизор с помощью каната из простыней.