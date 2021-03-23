Народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Юрчишин, заявивший о намерении политсилы исключить его из своих рядов, сообщил, что такую меру готовят еще против шестерых парламентариев. По его словам, руководство партии предупредило этих людей о возможном исключении.

Фамилии депутатов Юрчишин назвал в видеоролике, опубликованном в его Фейсбук-аккаунте.

Как он сказал, исключить его и коллег хотят за несоблюдение партийной дисциплины.

"Предупредили об исключении, если не будем сохранять партийную дисциплину… Еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александре Устиновой и, кажется, Ольге Стефанишиной, если я не ошибся. То есть в общем нас должно быть шестеро людей, которых предупредили о таком развитии событий", – сказал Юрчишин.

Он добавил, что окончательного решения насчет исключения нет, хотя "есть намек, что, возможно, будет".

Фамилии депутат называет на 14-й минуте

Исключение связано с голосованием в Раде 16 марта о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР. Его поддержали 267 депутатов, в том числе восемь членов фракции "Голос" (кроме Юрчишина и названных им народных избранников, еще и Владимир Цабаль).

Ранее "Страна" рассказывала об исключении из фракции "Слуги народа" Александра Дубинского.