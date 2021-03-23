В Великобритании, где от Covid-19 вакцинировали уже около трети населения, парламентарии зарегистрировали законопроект, запрещающий покидать страну без уважительной причины с 29 марта из-за коронавируса. В случае его принятия, нарушающим закон грозит штраф в 5 тысяч фунтов стерлингов (почти 192 тысячи гривен по курсу).

Об этом информирует CNN.

Ожидается, что ограничение пересечения границы Соединенного Королевства будет принято в рамках "дорожной карты" по противодействию Covid-19. При этом эти меры будут распространяться на всех жителей Великобритании, в том числе и на иностранных граждан.

Уважительными причинами будут считаться поездки по работе, для прохождения обучения, проведения юридических сделок, участия в судебных делах или голосовании, переезд или сделки с недвижимостью, лечение или посещение умирающего родственника, близкого друга, а также похороны, вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.

Согласно плану правительства, ограничения могут быть сняты не ранее, чем 17 мая. На данный момент в Британии действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения Covid-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.

Ранее мы писали, что с понедельника, 29 марта, все прибывающие в Украину иностранцы должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Также "Страна" сообщала об ограничениях на въезд для иностранных болельщиков, которые собираются посетить Олимпиаду в Токио этим летом.