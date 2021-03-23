Под Николаевом местный депутат прострелил ногу местному жителю во время конфликта из-за спиленного дерева. Инцидент произошел на территории Мигиевской объединенной территориальной громады Первомайского района Николаевской области, сообщается на сайте регионального ГУНП.

"22 марта около 21:20 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги. Правоохранители установили, что происшествие случилось возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Во время столкновения, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли пистолет и назначили по делу судебно-медицинскую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы.

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