До 2050 года Украину ожидает дефицит питьевой воды. Несмотря на то, что пресная вода является возобновляемым ресурсом, ее запасы уменьшаются с катастрофической скоростью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

На сегодняшний день уже около 3,6 миллиардов человек столкнулись с нехваткой чистой питьевой воды, из-за загрязнения рек и изменений климата к 2050 году их количество увеличится. С проблемой нехватки питьевой воды столкнется и Украина, согласно данным Гидрометслужбы концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Исходя из этого, по прогнозу Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду.

"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - говорится в сообщении.

По мнению председателя Госэкоинспекции Андрея Мальованого, именно защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, в то время как Госэкоинспекция работает над увеличением контроля в этой сфере. Также в прошлом году был подписан меморандум с Госводагентством, в рамках которого идет работа над созданием оперативного наблюдения за водными объектами.

"Экономя воду и убирая мусор из прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее", - считает Мальованый.

Напомним, Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.

Также сообщалось, что среди главных опасностей для человечества после коронавируса, Билл Гейтс назвал глобальное потепление.