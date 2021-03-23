Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова продала свою картину под названием "Лохобородьки", посвященную недавнему погрому здания Офиса президента на митинге в поддержку радикала Сергея Стерненко.

При стартовой стоимости в $800 картина ушла одному из представителей украинского истеблишмента за сумму свыше $3 000. При этом обладатель этого объекта визуального искусства пожелал остаться инкогнито.

"Это один из столичных коллекционеров, представитель политического бомонда, у которого в коллекции уже имеются картины бренда "Крючок". Рано или поздно он сделает выставку и вы узнаете его имя", - прокомментировала Крюкова продажу картины, написанной ею в стиле "арт-экстази".

На картине изображен разрисованный радикалами фасад здания Офиса президента. В центре, на фоне надписи "Лох" - человек, похожий на президента Владимира Зеленского. Он, улыбаясь, подпрыгивает и держит в руках дымовую шашку с цветным дымом. На втором плане с одной стороны от него - участники погрома на Банковой, с другой - полиция, человек, похожий на замглавы МВД Антона Геращенко и еще один - похожий на мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, погром на Банковой в субботу, 20 марта, устроили сторонники радикала Сергея Стерненко. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. "Страна" писала о том, какие последствия от этого инцидента ждут главу государства.

Также мы сообщали, что написали в темниках Офиса президента по поводу погрома.