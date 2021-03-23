В среду, 24 марта, в Украине ожидается холодная погода, столбики термометров поднимутся максимум до +6 градусов. Практически во всех регионах страны пройдут осадки в виде мокрого снега.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

"24-го марта лучше смотреть на Западную Европу, где температура воздуха завтра будет такой, которой очень хочется...Однако пока в большинстве областей Украины весна идет постепенно и явно медленно", - написала синоптик.

Согласно ее данным, в течение среды температура воздуха в Украине ожидается +2+6 градусов, о ближайшей ночью прогнозируют морозы. Практически во всей Украине в течение дня будет идти снег и мокрый снег, но днем в западных и северных областях осадки прекратятся и погода прояснится. Ветер будет резким, до штормовых порывов.

В Киеве ночью и ранним утром вероятен мокрый снег, а днем не ожидается значительных осадков. Температура ночью -2-4, днем +3+5 градусов.

"Потеплеет, хотя и не существенно, в конце недели. Поэтому греемся приятными впечатлениями от воспоминаний о погоде, которую любящий и мечтаем о больше тепла и солнышка. Всемирный день метеоролога всегда дает надежду на лето и всегда оправдывает ее!" - резюмировала Диденко.

Напомним, в Киеве начался очередной мартовский снегопад.

Также "Страна" собрала прогноз погоды в Украине на ближайшие недели. Теплеть начнет с 26 марта.