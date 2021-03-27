В субботу, 27 марта, начинается 15 лунный день в созвездии Девы. В канун полнолуния у людей могут обостряться инстинкты, возрастать доверчивость, появляться искушения. Только духовно богатые люди, которые смогут удержаться от соблазнов, сегодня могут рассчитывать на благосклонность судьбы.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которым фортуна будет особенно благоволить. Это Раки, Скорпионы и Водолеи.

Рак (22.06 - 22.07)

Несмотря на частую смену настроения, Раки вполне веселые и богатые на разные выдумки. Сегодня вы будете заряжать окружающих энергией, сыпать шутками и анекдотами, заразительно смеяться и собирать вокруг себя друзей. Сегодня день, когда вы можете пользоваться славой, быть как никогда нежными и заботливыми. Удача улыбнется тем Ракам, которые проявят свою интуицию, будут способны к состраданию, участливости и откровенности.

Скорпион (24.20 - 22.11)

Удача в делах придет к Скорпионам, которые прежде умело держали свои намерения и планы в тайне, справлялись с любой экстремальной ситуацией на работе или дома в одиночку. Сегодня большинство руководителей по достоинству оценят вас как служащих, вознаградят за сверхурочную работу и станут считаться с вашим мнением. Для еще большей уверенности в своих силах позаботьтесь, чтобы рядом с вами в этот момент были сдержанные люди, которые любят вас больше всего на свете.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня день, когда Водолеи смогут достичь успеха благодаря тонкой интуиции. Вы сможете предчувствовать некоторые будущие события и магическим образом угадывать мысли людей из числа близкого окружения. В течение дня вы совершенно точно будете знать, кто вам должен позвонить или с кем посчастливится встретиться. Однако в этой способности нет сверхъестественных моментов. Все происходит благодаря вашему пытливому уму и тяге к подлинным исследованиям. Вы редко делаете окончательные выводы из той или иной ситуации, пока все не проанализируете как следует.

В недельном гороскопе с 22 по 28 марта мы писала, какие изменения в доходах и карьере ожидают все знаки Зодиака.

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