"Стране" стало известно о планах компенсаций для бизнеса, который озвучили сегодня представители Офиса президента на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Само заседание завершилось около 16.00 и проходило в Zoom. На нем присутствовало около 50 человек: губернаторы, мэры, представители Офиса президента Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко, а также министр финансов Сергей Марченко.

Источник "Страны", который присутствовал на этой встрече, подробно описал идеи Офиса президента по компенсациям для бизнеса во время карантина.

"Обсуждается такая схема для тех городов, которые попали в красную зону. Государство напрямую через "Дію" будет выплачивать компенсации в размере 8 тысяч грн. по той же схеме что и зимой. А территориальные громады будут доплачивать разницу между государственной компенсацией и средней зарплатой в регионе. Для сравнения: в Киеве средняя зарплата – около 17 тысяч грн, в Тернопольской области – около 9 тысяч грн. То есть местная власть должна покрыть разницу между государственной выплатой и средней зарплатой в регионе", - озвучил суть идеи источник "Страны".

По его словам, мэров такие предложения Офиса президента не обрадовали. В частности, большие вопросы по столице и мелким территориальным громадам, которые и так дотационные.

"Городам-миллионникам реализация этих предложений Офиса президента обойдется в сотни миллионов гривен. А Киеву – в миллиард, а то и больше. Мэр Виталий Кличко аж возле экрана перевернулся, когда представители Офиса президента озвучили эту схему. Для столицы это огромная проблема. Это специально делается, чтобы Кличко сбить. Если Кличко не заплатит, в Офисе скажут – вот видите, мы заплатили вам, а он – нет. Технологично его взяли в "вилку", - говорит источник "Страны".

Согласно данным Министерства здравоохранения, на данный момент в Украине в "красной зоне" находится Киев и восемь областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская. Если в "красную зону" попадет еще четыре региона, в стране будет объявлен общенациональный локдаун.

Напомним, в понедельник, 22 марта, в Киеве прошла акция протеста предпринимателей. ФОПовцы требовали не закрывать бизнес на время карантина.

Ранее "Страна" интересовалась, как столичный бизнес реагирует на введение локдауна в Киеве. В целом настроения в предпринимательской среде сейчас не самые лучшие. Бизнес прогнозирует очередные убытки и задается вопросом - кто их будет компенсировать.

Тем не менее, ограничения коснулись не всех. В Киеве, несмотря на ограничения "красной" зоны адаптивного карантина, которые сейчас действуют в городе, с 23 по 28 марта пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки.