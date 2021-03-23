Крупнейшие мировые инвесторы приобрели облигаций (долговая ценная бумага - Ред.) социальной сети Telegram более чем на миллиард долларов.

Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут подпитывать стратегию монетизации, которую я изложил в декабре. Как я сказал при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram - стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости - еще один шаг к этой цели", - написал Дуров.

Напомним, в январе Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире, в первом месяце года его установили 63 миллиона раз.

Также сообщалось, что в Telegram появится реклама, но пользовательские данные для нее использовать не будут.