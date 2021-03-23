Звезда сериала "Крепостная" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заразилась коронавирусом. Об этом она сама сообщила своим подписчикам в соцсети.

В опубликованном в Instagram-stories видео она заявила, что ест редиску, но не чувствует ни запаха, ни вкуса, потому что у нее "корона".

"Хорошо, что я хоть вижу, что ем", - добавила Ксения.

При этом Мишина демонстрирует оптимистический настрой, смеется и шутит со своим возлюбленным Александром Эллертом, рассуждая о том, как пройдут предстоящие две недели изоляции.

Александр Эллерт ушел на самоизоляцию вместе со своей воздюбленной.

"Заболела моя Ксю. Теперь две недели будем куражится дома", - написал Эллерт.

В комментариях подписчики желают актрисе здоровья и легкого течения болезни, а также успокаивают ее том, что болезнь - это шанс отдохнуть.

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