Сторонники Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Гранецкий-Стафийчук), которому сегодня Печерский суд дал круглосуточный домашний арест за погром Офиса президента 20 марта, встретили его аплодисментами.

Сорд заявил, что он недоволен решением суда и его адвокат, будет подавать апелляцию. Его адвокат хочет изменить меру пресечения на личное обязательство.

На вопрос журналиста, какие мотивы преследовал Сорд, когда бил окна входной двери Офиса президента, активист заявил, что адвокат запретил ему комментировать данный вопрос на период следствия.

Также Сорд показал рану на руке. По версии следствия, руку Сорд повредил ножом, когда хотел нанести телесные увечья сотруднику полиции.

"У многих участников акции были порезаны руки. После акции под ОП, такие порезы, это символ поддержки политзаключённых", - заявил Сорд.

Напомним, Влад Сорд разбил стеклянные двери в Офис президента во время митинга сторонников Стерненко в субботу, 20 марта. На следующий день ему вручили подозрение.

23 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Владиславу Гранецкому-Стафийчуку в виде содержания под круглосуточным домашним арестом.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, чем известен Влад Сорд.