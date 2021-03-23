Исполняющий обязанности (и.о.) главы Министерства энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 миллионов гривен процентов, начисленных по вкладам в государственном банке.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В документе указано, что Витренко сообщил о полученном доходе в 11 754 943 гривен процентов от Ощадбанка 10 марта.

Также, судя по данным декларации за 2019 год, Витренко имеет 12 счетов в Ощадбанке. На части из них средства хранятся в иностранной валюте.

Напомним, 28 января Рада в очередной раз не поддержала назначение Витренко. Его кандидатуру на пост главы Минэнерго поддержали 204 нардепа, чего недостаточно для утверждения.

Также мы рассказывали, что мать Юрия Витренко отказалась платить за коммунальные услуги, обвинив столичные коммунальные службы в некачественной работе.