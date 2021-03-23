Сегодня Кабинет министров принял решение, которое позволит полиции массово штрафовать украинцев на улицах. Правительство обязало жителей "красных зон" передвигаться по территориям общего пользования только в масках.

В соцсетях тему начали широко обсуждать - формулировка предусматривает по сути запрет на выход на улицу без маски.

Норма весьма спорная - учитывая, что коронавирус передается на улице лишь при очень тесном контакте. Также очевидно, что начнутся массовые нарушения этого предписания.

В то же время - осенью полиции упростили взимание штрафов за отсутствие маски. Поэтому теперь многих украинцев могут ждать финансовые проблемы с законом.

Разбирались, как теперь ходить по улицам.

Что принял Кабмин

Правительство сегодня изменило базовое карантинное постановление, принятое еще в декабре. В нем изменили критерии "красной зоны".

В частности - запретили "пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Юридически понятие "территория общего пользования" весьма широкое. В статье 13 закона "О благоустройстве населенных пунктов", к ним относятся:

1. Парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки,

2. Памятники культурного и исторического наследия,

3. Площади, площади, бульвары, проспекты,

4. Улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки,

5. Пляжи,

6. Кладбища,

7. Другие территории общего пользования.

При этом придомовые территории в этот список не входят. Поэтому единственное место, где можно находиться без маски, гуляя по улице - это собственный двор.

Тем не менее, перечень весьма широкий. По сути вообще нигде теперь без маски появляться нельзя.

В каких областях это будет действовать?

Сейчас в "красной зоне" девять регионов:

Киев и область

Житомирская область

Закарпатская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Одесская область

Черновицкая область

Сумская область

Отметим, что вся страна станет "красной" после того, как в "красную зону" войдут 13 регионов. Тогда ходить по улице в масках нужно будет всей Украине.

Пока же это касается только восьми областей и Киева.

Как будут штрафовать? И будут ли

Отметим, что еще год назад Кабмин запретил появляться без масок в общественных местах. Правда, тогда под ними имелись в виду магазины, транспорт, детские или спортивные площадки, остановки - в общем, любые места, где люди скапливаются без дистанции.

Впрочем, тогда же правительство оставляло ссылку на административный кодекс, где в статье 178 перечисляются и другие общественные места. В их список входили улицы и парки.

То есть, ходить без маски в парках и по улицам было запрещено по большому счету еще в апреле 2020 года. И, как видим, данный запрет все массово нарушали.

И даже осенью, после того как Рада приняла законы о штрафах за нахождение без маски, ситуация не изменилась. Более того, глава Минюста Денис Малюська тогда обещал, что за хождение без масок по улице штрафовать не будут.

В конце ноября начал действовать закон, по которому полиция получила право штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Механизм до предела упростили - взыскание в сумме 170-255 гривен позволили выписывать прямо на месте, без привлечения суда.

"Сейчас процедура наложения штрафа изменена. Вам выписывают штраф, его заводят в базу, а дальше вы сами должны идти в суд и платить судебный сбор 400 грн. Если раньше за оспаривание админпротоколов судебный сбор не платили, теперь нужно вынуть из своего кармана 400 грн. А поэтому большинство граждан, конечно же, не будет этим заниматься и тратить деньги на судебные издержки. То есть, это все было сделано исключительно для того, чтобы нарушать права граждан безнаказанно", - рассказал "Стране" юрист Ростислав Кравец.

И теперь главный вопрос - будут ли копы точно так же, как и раньше, закрывать глаза на отсутствие маски там, где она в общем-то ни к чему? Например, на пробежке в парке или на прогулке по улице или даже в лесу.

Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она продолжит катиться в пропасть, власти могут начать закручивать гайки, чтобы испугать население. И начнут массовые штрафы на улицах.

Впрочем, есть сомнения, что такая тактика сработает - особенно с наступлением тепла.

Характерный пример - локдаун годичной давности, когда запреты выходить в парки и скверы массово саботировались, причем как гражданами, так и полицией. И, если на первом этапе ограничений их еще более-менее придерживались, то потом на них махнули рукой.

Не говоря уже о том, что власть и так игнорирует нарушения локдауна - тех же уличных националистов за это никто никогда не штрафует. Все это не добавит энтузиазма у рядовых украинцев, которых заставляют ходить в масках уже практически везде.