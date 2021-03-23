В регионах "красной" зоны во время локдауна нельзя находиться без маски даже на кладбище или пляже.

Соответствующее информация указана в тексте обнародованного на сайте правительства постановления Кабмина.

Согласно изменениям, в областях Украины, которые находятся в "красной" зоне карантина запрещено пребывание на территориях общественного пользования без одетых защитных масок или респираторов.

А кладбища, парки, улицы и пляжи, согласно Ст.13 Закона о благоустройстве, как раз относятся к таким территориям

Кроме кладбищ и пляжей, без маски нельзя будет находиться в парках, садах, скверах и на площадках. Запрещается посещать без маски объекты культурного и исторического наследия, гулять по бульварам и проспектам. К территориям общего пользования относятся также улицы, переулки и дороги.

Напомним, согласно данным Министерство здравоохранения, на данный момент в Украине в "красной зоне" находится Киев и восемь областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская. Если в "красную зону" попадет еще четыре региона, в стране будет объявлен общенациональный локдаун.