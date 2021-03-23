"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов, высадку и посадку пассажиров в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях, несмотря на то, что они попали в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" во вторник, 23 марта.

Таким образом, перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит исключить регионы из перечня "красных зон".

Напомним, если ранее при попадании в "красную зону" запрет на транспорт, в том числе и на железнодорожные перевозки, вводился автоматически, то с 22 марта решение об этом может принимать местная власть.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в Украине ширится красная зона и что происходит в клиниках.