Печерский районный суд избирал меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Гранецкий-Стафийчук). Как сообщил радикал Сергей Стерненко, активиста приговорили к круглосуточному домашнему режиму.

"Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло". Мусоров, которые убивают и насилуют людей, а также татаровых-ермаковых-портновых, которые разрушают наше государство, только повышают и наделяют большими полномочиями.

Не перепутайте", - написал он в Facebook.

Напомним, Влад Сорд разбил стеклянные двери в Офис президента во время митинга сторонников Стерненко в субботу, 20 марта. Прокуроры требовали приговорить его к круглосуточному домашнему аресту о статье за совершение хулиганства с использованием оружия (ч.4 ст. 296 УК Украины). "Страна" вела онлайн-трансляцию заседания суда.

Также мы рассказывали, что Нацполиция опубликовала видео с лицами и фамилиями людей, которые устроили беспорядки и погром на Банковой в субботу, 20 марта. Среди них, кроме Влада Сорда, уже получивших подозрения, еще шесть человек.