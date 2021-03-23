Команда осужденного российского оппозиционера Алексея Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по его освобождению из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. Точная дата протестного мероприятия будет определена позже, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

Об этом во вторник, 23 марта, сообщает пресс-служба "Команды Навального" в Telegram.

"Первое, что мы сделаем - организуем митинг, принципиально новый митинг, который мы до этого ещё не делали. И мы сделаем его таким массовым, что его сложно будет разогнать", - говорится в сообщении.

Дату митинга организаторы пообещали назвать тогда, когда удостоверятся, что участников будет "очень и очень много".

"Для этого каждому из вас нужно присоединиться к нашей кампании на сайте, открыто заявить о своей готовности выходить и бороться за будущее России. Наша первичная цель - 500 000 человек", - добавили в пресс-службе.

Чтобы заявить о желании выйти на акцию протеста россиянам предлагается нажать на кнопку "Я выйду на митинг" на официальном сайте кампании. На данный момент зарегистрировались 26 815 человек.

"Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок", - говорится в тексте публикации.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Акции в поддержку Навального проходили в городах России 23 и 31 января. Они не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. В начале февраля в штабе Навального заявили, что протесты будут поставлены на паузу до весны и лета.